01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Müslüman ülke liderleriyle bayramlaştı

Başkan , Müslüman ülke liderleriyle telefonda bayramlaştı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Başkan Erdoğan Müslüman ülke liderleriyle bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç ile telefonda bayramlaştı.

GÖRÜŞMELERDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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