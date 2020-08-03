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Son dakika: 1 terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

Son dakika haberi... yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve 'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Son dakika: 1 terörist Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

1 terörist Mardinde güvenlik güçlerine teslim oldu 1 TERÖRİST MARDİN'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

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