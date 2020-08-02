02 Ağustos 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Hashim Thaçi ile telefonda bayramlaştı.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.
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