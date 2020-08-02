02 Ağustos 2020, Pazar
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Başkan Erdoğan 2 liderle telefonda bayramlaştı

Son dakika haberi...Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Başkan Erdoğan 2 liderle telefonda bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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