02 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika haberi... ve Orman Bakanı , , , ve 'daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu: Yangınlar kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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