03 Ağustos 2020, Pazartesi
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İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

Son dakika haberine göre; 'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle tahliye edilen bir site yandı. Alınan bilgiye göre, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın ve akşam saatlerinde boşaltılan Koru Sitesi'ne alevler ulaştı.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020
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İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangın, Özdere - İzmir Caddesi'ne sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Özdere sahile doğru ilerlemeye devam ederken, jandarma ekipleri ise çevrede oturanların evlerini boşaltmaları için anons ederek, vatandaşları uyardı.

İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

YANGIN KORU SİTESİ'NE SIÇRADI
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın, Özdere - İzmir Caddesi'nin ardından, Koru Sitesi'ne sıçradı.

İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

Jandarma ekiplerinin risk taşıdığı gerekçesiyle 79 hanenin bulunduğu Koru Sitesinde oturanlar, akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

Gece rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam eden yangının kontrol altına alınması için ekipler, çalışmalarını karadan yoğun şekilde sürdürüyor.

İzmir Menderes'te korkutan orman yangını

Havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da destek sağlanacağı ifade edildi.

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