02 Ağustos 2020, Pazar
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Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Son dakika haberine göre; ve Orman Bakanı , son günlerde artan orman yangınlarıyla ilgili olarak Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2020 Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
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Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı ve "Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar." notunu düştü.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımı şöyle:

"Dün gece rahat uyudunuz mu? Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımız siz rahat uyuyun diye bu bayram da evlerinde uyuyamadılar. Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayalım!"

Ege ve Marmarada çıkan yangınlarla ilgili son durumu Bakan Pakdemirli A Haber canlı yayınında açıkladı BAKAN PAKDEMİRLİ A HABER CANLI YAYININDA SON DURUMU AKTARDI

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