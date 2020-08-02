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Ege ve Marmara'da çıkan yangınlarla ilgili son durumu Bakan Pakdemirli A Haber canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 02.08.2020 18:00
Güncelleme:02.08.2020 18:16
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde çıkan orman yangınlarındaki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı. Bakan Pakdemirli "Şu anda İzmir, Gaziemir, Çile, Seferihisar ve Manisa yangınlarını helikopterle denetliyorum, koordinasyonu buradan sağlıyoruz sizinle de helikopterden iletişim kuruyorum. Vatandaşlar dikkatli olmalı. 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı, 185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale ediyoruz. Geçen hafta toplamda 200 yangına müdahale etmek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli, "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna canlı yayında yanıt verdi.

A Haber canlı yayınına telefonla katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde süren yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

YANGINLARDA SABOTAJ İZİ VAR MI?

Bakan Pakdemirli, 20 binin üzerinde personel, 600'ün üzerinde ilk müdahale aracı,185 dozer, 475 iş makinası toplamda 2600 araçla yangınların hepsine müdahale edildiğini söyledi. "Yangınlarda sabotaj izi var mı?" sorusuna da canlı yayında yanıt veren Pakdemirli, her orman yangınıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok yönlü soruşturma başlattığı ama yangınların yüzde 90 oranlar insan hatasından kaynaklandığına dikkati çekti.

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