Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve adeta dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Sosyal hayatı bir anda yok eden koronavirüsü durdurmak için dünyadaki bütün bilim insanları gece gündüz çalışmaya başladı.

Çin'de ve İran'da koronavirüsün görülmesi ile birlikte ciddi tedbirler alan hükümet salgının ülkemize girişini ciddi boyutta geciktirdi. 11 Mart'tan bu yana ise alınan kararlar ve sağlık sistemimiz dünyaya örnek oldu.

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Temmuz koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada;

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı.