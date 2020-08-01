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Başkan Erdoğan'a fındık teşekkürü

Belediye Başkanı , İl Belediye Başkanları ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Başbakan 'a, fındık fiyatlarından dolayı teşekkür etti.

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Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
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Başkan Erdoğan'a fındık teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili il belediye başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı. İl belediye başkanları adına konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fındığa verdiği fiyattan dolayı teşekkür etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin 81 il teşkilatı ve AK Partili İl Belediye Başkanlarıyla telekonferans yoluyla bayramlaştı. AK Partili İl Belediye Başkanları adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, açıklanan fındık fiyatlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Biz bu bayramda çifte bayram yaşadık. Hem Giresunlular adına hem de Karadenizli fındık üreticileri adına bizlere ayrı bir bayram sevinci yaşattığınız için şahsınıza ve hükümetinize teşekkür ediyoruz. Sizin liderliğiniz ve yapmış olduğunuz çalışmalar bize her zaman örnek teşkil ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresunluların beklentisine göre fiyat açıkladıklarını belirterek, "Fındık fiyatları noktasında gerek geçen yıl gerek bu yıl rekolteye rağmen yüksek bir fiyatla bunu açıklamış olmamız Giresun halkının beklentisiydi. Bu beklentiye de biz cevabı vermiş olduk" ifadelerini kullandı.

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