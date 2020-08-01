01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 14 yangının 10'u kontrol altına alındı

11 ilde meydana gelen 14 hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı , 10 yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Çalışmaları değerlendiren Bakan Pakdemirli, "1 yanın da söndürüldü" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: 14 yangının 10'u kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün 11 ilde meydana gelen 14 orman yangınından 10'unun kontrol altında olduğunu, 1'inin söndürüldüğünü, 3 yangına ise müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

1 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yurt genelinde meydana gelen yangınlara ilişkin son durumu aktaran Bakan Pakdemirli "Muğla'da, Milas ve Fethiye- Kelebek Vadisi olmak üzere iki, Aydın'da Çine- Akçaova ve Nazilli- Bozdoğan'da olmak üzere iki, İzmir Gaziemir- Çamönü ve Kemalpasa'da olmak üzere iki, Gaziantep Merkez, Balıkesir Dursunbey, Sinop Boyabat, Samsun Vezirköprü, Bitlis Merkez, Kahramanmaraş Sucatı mevkisi, Manisa Ahmetli ve Kütahya Tavşanlı da toplam 14 orman yangını çıktı. Aydın Çine- Akçaova, İzmir Gaziemir- Çamönü ve Manisa Ahmetli orman yangınları devam ediyor. Bu yangınlara müdahale etmeye devam ediyoruz. Diğer 11 yangında yaptığımız çalışmalarla kontrolü sağladık" dedi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Manisa Ahmetli yangınının 16:00'da çıktığını ve yangına ilk müdahalenin 16.15'te yapıldığını söyleyen Pakdemirli, "Yangına 7 helikopter, 64 arazöz, 2 ilk müdahale aracı 11 dozer ve 250 söndürme işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Aydın Çine Akçova yangını ise saat 12:26 başladı. İlk müdahale saat 12:36'da yapıldı. Yangına 1 uçak, 10 helikopter 40 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 180 söndürme işçisi ile müdahalemiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir'in Menderes Çamönü mevkisinde çıkan orman yangınına ise 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edildiğini belirten Pakdemirli, "Yangın nedeniyle Menderes-Gümüldür karayolu, çift yönlü ulaşıma kapatıldı" açıklamasını yaptı.

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