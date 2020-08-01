Bakan Murat Kurum açıkladı: 22 ekolojik koridor kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçeleri projesi kapsamında 81 ilde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "23'ünün açılışını Cumhurbaşkanımız teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 212 millet bahçesi projesi var. Bunlardan 11'i de Konya'da. Bu millet bahçelerini bitirdiğimizde sadece Konya'ya 2 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış ve vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız." dedi.

"SEYDİŞEHİR BÖLGE ADINA ÖNEMLİ"

Konya'da temaslarına devam eden Kurum, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki yatırımlar hakkında bilgi alan Kurum, daha sonra yapımı devam eden Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulundu.

Kurum, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Seydişehir'in, bulunduğu konum dolayısıyla bölge ve Konya adına önemli bir ilçe olduğunu söyledi.

Seydişehir'in, 64 bin nüfuslu, bölgeye istihdam katan, fabrikalarıyla, sanayi bölgesiyle, tarımıyla, turizmiyle önem taşıyan bir ilçe olduğunu belirten Kurum, "Vatandaşımıza verdiğimiz sözler vardı. Millet Bahçesi için, sosyal konut için, içme suyu projeleri için, yine mahallelerimizdeki kilitli parke işlerine ilişkin... Şimdi hem projelerimizi yerinde görmek hem de vatandaşımızla bir arada olmak için Seydişehir'deyiz." diye konuştu.

İÇİNDE NELER BULUNACAK?

İlçede 123 bin metrekare alanda Millet Bahçesi projesi yürütüldüğünü dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Yaklaşık yatırım bedeli 28 milyon lira olan, içinde millet kıraathanesinin, spor sahalarının, bin kişilik çok amaçlı salonunun, yürüyüş yollarının, bisiklet yollarının, bir botanik parkın olduğu ve Seydişehir'e hakim, yürüme mesafesinde herkesin ulaşabileceği bir millet bahçesini projelendirdik. İnşaatına hamdolsun başladık. Yüklenici firmamız yıl sonuna kadar inşaatın büyük kısmını toparlayacak. En geç önümüzdeki yıl itibarıyla da Seydişehirli vatandaşlarımıza millet bahçemizi hizmete açmış olacağız."

Bakan Kurum, sosyal konut çalışmalarının da devam ettiğini, 250 bin metrekare alanı İlçe Belediyesinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığına verdiğini söyledi.

Daha önce 382 sosyal konutun yapıldığını ifade eden Kurum, "Talepler var. Yine hem 50 bin hem 100 bin sosyal konut kapsamında bu çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl itibarıyla da Seydişehir'imize sosyal konut yapacağımız sözünü vermek isterim." dedi.

Kurum, hem Büyükşehir hem de İlçe Belediyesinin arıtma tesisi, içme suyu projelerini yürüttüğünü belirtti.

Bugün soğuk hava deposu yapımına karar verdiklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bunun için de Seydişehir Belediyesine 2 milyon lira hibe yine Büyükşehir Belediyemizin katkıları ve kalan kısmına ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredilendirme sürecini yapacağız. Tarımdan daha çok faydalanabilmek adına ilk etapta bin metreküplük bir soğuk hava deposunu inşallah önümüzdeki yıl itibarıyla Seydişehir'imize kazandırmış oluyoruz."

"22 EKOLOJİK KORİDOR KURULACAK"

Bakan Kurum, tüm Türkiye'de Ankara merkezli ve başkentin kuzeyi ile güneyini, batısı ile doğusunu bağlayan 4 ana hat üzerinde 22 ekolojik koridorla, ana hatların birbirine bağlanacağını bildirdi.

Konya'nın da bu ekolojik koridor projesinde yer aldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Ekolojik koridorların bir parçası da millet bahçeleri. Millet bahçeleri kapsamında 81 ilimizde çalışmalar yürütüyoruz. 23'ünün açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an devam eden 212 millet bahçesi projesi var. Bunlardan 11'i de Konya'da. Bu millet bahçelerini bitirdiğimizde sadece Konya'ya 2 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış ve vatandaşımızın hizmetine açmış olacağız. Bir taraftan da iklim değişikliğiyle ilgili mücadele çerçevesinde, bu ekolojik koridorlar sayesinde, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek bu yatay koridorları şehirlerimizde açacağız. Bu koridorların birleşmesiyle inşallah iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkileneceğimiz bu ekolojik koridorları oluşturmuş olacağız. Bu koridorlar sayesinde şehirlerimiz, ilçelerimiz, mahallelerimiz nefes alacak."