Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda yangın
İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
HAVADAN KARADAN MÜDAHALE
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı.
RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR
Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.