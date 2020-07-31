31 Temmuz 2020, Cuma
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Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda yangın

'in ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda yangın

Seferihisar'da askeri tatbikat sahası içindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı.

RÜZGAR ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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