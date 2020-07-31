31 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'daki yangın söndürüldü

Hatay'daki yangın söndürüldü

Hatay'da bir otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Otluk alandaki yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2020
ABONE OL
Hatay'daki yangın söndürüldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilada Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bölgedeki bazı seraların da zarar gördüğü öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA