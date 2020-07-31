Hatay'daki yangın söndürüldü
Hatay'da bir otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Otluk alandaki yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilada Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle bölgedeki bazı seraların da zarar gördüğü öğrenildi.