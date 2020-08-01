Son dakika: İstanbul Maltepe'de askeri alanda yangın

Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmasına askerler de katıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.

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