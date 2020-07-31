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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı

, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan 'mız mübarek olsun" dedi.

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Giriş Tarihi: 31.07.2020 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

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