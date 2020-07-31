Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kurban Bayramı'nı kutladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Bizim için bayram bereket demektir. Yardımlaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin, hoşgörü ve saygının bayramı olan Kurban Bayramı'mız mübarek olsun" dedi.