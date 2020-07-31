Kurban Bayramı kurumsal mesajları 2020: İçten, duygusal iş arkadaşına bayram mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı coşkusunu iş yerinde bulunana arkadaşları ile paylaşmak isteyenler için en güzel bayram mesajlarını bir araya getirdik. Peki, Kurban Bayramı kurumsal mesajları 2020: İçten, duygusal iş arkadaşına bayram mesajları...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize…Kurban Bayramında olduğu gibi…

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramıdiliyoruz.