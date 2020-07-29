Son dakika: Bayramda kısıtlama olacak mı? 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Bayramda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.