Son dakika: Bayramda kısıtlama olacak mı? 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş bu soruya yanıt aramaya başladı. Bayram öncesinde 65 yaş üstü için de herhangi bir kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak. Bakan Koca kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...
Son dakika... Bayramda kısıtlama olacak mı? Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tatil planı yapan vatandaşlar kısıtlama olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Peki, bayramda kısıtlama olacak mı? 65 yaş üstü Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...
BAYRAMDA KISITLAMA OLACAK MI?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Kurban Bayramı öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, bayramda alınacak tedbirlerin, koronavirüste son durumun görüşülmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "KISITLAMA" AÇIKLAMASI
Kurban Bayramı'nda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz." diye konuştu.
Kurban Bayramı'nın özellikleri ve hususiyetinin çok farklı olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabii herkes özellikle birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum (kısıtlama) yok." ifadelerini kullandı.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
30 Temmuz Perşembe – Kurban Bayramı arefesi
31 Temmuz Cuma – Kurban Bayramı 1. günü
1 Ağustos Cumartesi – Kurban Bayramı 2. günü
2 Ağustos Pazar – Kurban Bayramı 3. günü
3 Ağustos Pazartesi – Kurban Bayramı 4. günü
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu üzerine Bilim Kurulu'nda konunun tartışıldığını ve gelecek hafta gelen tabloya göre tekrar konuşulacağını aktardı.
Koca; 'Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir.' Diyerek yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gelinen noktayı açıkladı.
Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama bir takım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir. İl bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. Gelecek hafta 'Kurban Bayramı' için tekrar konuşmuş olacağız.
28 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 645'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 645'e yükseldi. Bugün toplam 47 bin 412 test yapılırken, 963 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 227 bin 982 oldu. Bugün bin 92 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 211 bin 561'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 403, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 280 olduğu açıklandı.