YKS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte YKS tercih tarihi

YKS tercih kılavuzu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları 27 Temmuz'da erişime açıldı. Sonuçların ardından öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamasını merak eden öğrenciler, YKS tercih kılavuzu bilgisini araştırmaya başladılar. Peki, KS tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 YKS tercih tarihi...

YKS TERCİH KILAVUZU 2020 YAYIMLANDI MI?

2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte 2020 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri belli olacak. Geçtiğimiz günlerde ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu yayımlanmıştı.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI)

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