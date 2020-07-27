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Bakan Selçuk: Okullarımızın açılması için hazırlığımızı devam ettiriyoruz

Koronavirüs salgını nedeniyle gündeme sürekli olarak gelen "okulların açılıp açılmayacağı" konusunda Milli Eğitim Bakanı Ziya , "Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Bakan Selçuk: Okullarımızın açılması için hazırlığımızı devam ettiriyoruz

, dün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kendisine "okulların açılıp açılmayacağını" sorduğunu aktarmıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bu durumun, anne-baba kaygısının, çocuğun yanında konuşulan belirsizlik halinin yansıması olduğuna işaret eden Selçuk, "Yaz tatili bitti mi? Hayır. Çocuğun şu anki tek derdi, hak ettiği bu tatili doya doya yaşamak değil mi? Kaygılarımızla meraklarımızla belirsizliği çok konuşarak, sadece olumsuza odaklanarak çocuklarımıza da kendimize de zarar veriyoruz. Bu çocukların şu anki meselesi 'Dışarı çıktım mı, arkadaşımla buluştum mu, yoruldum mu, susadım mı, yarın yine oynayacak mıyım?" olmalı.

O yavruya verdiğim cevabı buradan bir kez daha yineliyorum, sizler de çocuklarınıza söylersiniz; okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak. Sen güvende olacaksın. Öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşacaksın inşallah. Şimdi yaz tatilindesin, tatilin tadını çıkar." demişti.

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