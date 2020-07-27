YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. Üniversite adaylarına ön bilgi amacıyla YKS tercih kılavuzu yayımlanmış ve kontenjan bilgileri duyurulmuştu. Şimdi ise üniversite taban puanları ve başarı sıralaması için asıl YKS kılavuzu merak ediliyor. Peki, 2020 YKS 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandğında üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgisi belli olacak.

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