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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?
YKS 2020 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler listesi merak ediliyor. 2020-2021 dönemi Üniversitelerin taban ve tavan puanları ile başarı sırlaması öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, 2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi belli oldu mu? 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim? Üniversitelerin taban puanları açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 27.07.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:10
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