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Haberler Galeri 2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS 2020 tercih robotu ve YKS puanına göre girilebilecek bölümler listesi merak ediliyor. 2020-2021 dönemi Üniversitelerin taban ve tavan puanları ile başarı sırlaması öğrencilerin gündeminde. YKS sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler üniversitelerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, 2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi belli oldu mu? 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim? Üniversitelerin taban puanları açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 10:10
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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

2020 YKS sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı. YKS sonuçlarının ardından milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. YKS taban-tavan puanları ve başarı sıralamasını merak eden öğrenciler internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından tercihlerin başlayacağı tarih açıklandı. Peki, 2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi belli oldu mu? 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandğında üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgisi belli olacak.

2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN (ÖN BİLGİLENDİRME AMAÇLI)

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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı.

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2020-2021 YKS taban tavan puanlar başarı sıralaması listesi! 2020 YKS kaç puanla hangi üniversiteye girerim?

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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