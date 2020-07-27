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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca --'ta "Yıldırım-3 " operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" OPERASYONU BAŞLATILDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İŞTE OPERASYONDAN KARELER:







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