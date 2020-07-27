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Son dakika: Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı! Detayları canlı yayında anlattı

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Giriş: 27.07.2020 11:44
Güncelleme:27.07.2020 11:44
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı. Düzenlenen operasyona 1170 personel katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, canlı yayında aktardı.

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Ağrı-Iğdır-Kars'ta "Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik koruculardan oluşan 86 timde 1170 personelin görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı! SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" OPERASYONU BAŞLATILDI!

Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı
Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı!
"Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı!
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