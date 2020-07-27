"Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler

İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars'ta "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.