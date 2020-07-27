27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler

"Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2020 11:01
İçişleri Bakanlığınca Ağrı-Iğdır-Kars'ta "Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden toplam 1170 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.

İşte bakanlıktan yapılan açıklama:

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.

Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yıldırım-3 Ağrı Dağı operasyonu başlatıldı!
"Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı!
Mersin valisi son durumu A Haber'e anlattı
Mersin valisi son durumu A Haber'e anlattı
Kurban Bayramı öncesi kritik toplantı
Kurban Bayramı öncesi kritik toplantı
2 PKK'lı öldürüldü
2 PKK'lı öldürüldü
Akdeniz'deki Türk - Yunan gerilimi artar mı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Akdeniz'deki Türk - Yunan gerilimi artar mı? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Batı yapınca 'modernlik' Türk yapınca...
Batı yapınca 'modernlik' Türk yapınca...
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!
Bakırköy’deki makas terörüne gözaltı!
İyileşen kişi sayısı 210 bin sınırında | İşte son durum
İyileşen kişi sayısı 210 bin sınırında | İşte son durum
Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Miles'tan Ayasofya teşekkürü
Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Miles'tan Ayasofya teşekkürü
Bakan Pakdemirli depremi helikopterle takip etti
Bakan Pakdemirli depremi helikopterle takip etti
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını
Çanakkale'de 5 ayrı noktada orman yangını
Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Daha Fazla Video Göster