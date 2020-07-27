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"Yıldırım-3 Ağrı Dağı" operasyonu başlatıldı! İşte ilk görüntüler
İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu başlatıldı.
İşte bakanlıktan yapılan açıklama:
Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde "YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI" Operasyonu başlatıldı.
Bahse konu operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel [(86) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.