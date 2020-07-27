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MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... (), bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"

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