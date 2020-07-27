MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/YWy0EdHH7J — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"