MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/YWy0EdHH7J— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 27, 2020
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek"