Son dakika haberleri | Başkan Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı

Kritik kabine toplantısında, özellikle vaka sayılarının arttığı şehirler başta olmak üzere 4 günlük tatil boyunca kalabalık olmaması, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine vaka sayılarıyla ilgili illerdeki son durumu içeren bir sunum yapması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA YASAK OLACAK MI?

Toplantıda, 4 günlük tatil boyunca sokağa çıkma yasağı veya şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulamasına yönelik herhangi bir kararın da çıkmayacağı ifade ediliyor.





EĞİTİMİN DURUMU MASYA YATIRILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da toplantıda bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili bir sunum yapması planlanıyor.



Yine, toplantıda 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda alınacak tedbirler de değerlendirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu yıl pandemi nedeniyle hayata geçirilmesi planlanan hibrit eğitim sistemiyle ilgili kabine üyelerine bir sunum yapması planlanıyor. 24 Temmuz'da 86 yıl aradan sonra ilk cuma namazının kılındığı Ayasofya'ya yönelik gelişmeler de konu başlıkları arasında.



LİBYA VE DOĞU AKDENİZ

Konunun yurt dışı yansımaları da kabine toplantısının gündeminde olacak.

Kabine toplantısında, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de masaya yatırılacak.