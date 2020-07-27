İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması nedir? 2020 İstanbul Üniversitesi 2 - 4 yıllık taban puanlar
İstanbul Üniversitesi taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı saran öğrenciler, İstanbul Üniversitesi taban puanları bilgisini araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amacıyla yayımlanan YKS tercih kılavuzunda detaylar paylaşıldı. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması nedir? İşte 2020 YKS üniversite sıralaması...
İstanbul Üniversitesi taban pıanları nedir? ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması gündeme geldi. Öğrenciler eğitimini sürdürmek istediği yükseköğretim kurumu hakkında araştırmaya başladı. Bu üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesi de yer alıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte 2020 YKS taban puanları...
2020 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI
YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversitelerin taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı. Ön bilgilendirme amaçlı yayımlanan kılavuzun içeriğinde üniversitelerin taban puanları bilgisine ulaşabilirsiniz.
2020 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?
Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamada bu yılla sınırlı olmak şartıyla baraj puanın TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak değiştirildiğini açıkladı.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
* Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
* TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
* A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
* AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
* A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
* Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYTSosyalBilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.