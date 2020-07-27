Başkan Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı | 2020 yılı Giresun fındığı kilo fiyatı ne kadar oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan çiftçilerin merakla beklediği "2020 yılı Giresun fındığı kilo fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt verdi. Başkan Erdğoan: "Fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu için 22,5, levant kalite kabuklu için 22 lira olarak belirledik" belirledi.

Fındık alım fiyatları ne kadar? 1 kg fındık alım fiyatı kaç para 2020? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Karadeniz bölgesinin önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık fiyatlarını Erdoğan açıkladı. Peki, Fındık alım fiyatları ne kadar? 1 kg fındık alım fiyatı kaç para 2020? İşte fiyat listesi...

FINDIK ALIM FİYATLARI 2020

Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Tabi bu rakamları bilmeyenler bilseler de anlamını kavramayanlar tamamen yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için uğraşıyor. Bu tür hezeyanları kenara bırakıyorum. Bizim yetki ve güç kaynağımız da milletimizdir. Yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık için toprak mahsulleri ofisimizin kilogram alış fiyatı 22,5 liradır.