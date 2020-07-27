YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? ÖSYM tarafından 2020 YKS sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. YKS tercih dönemi öncesinde ön hazırlık yapmak isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban puanları bilgisini araştırıyor. Peki, YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? Üniversitelerin yüzdelik dilimleri belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

YKS TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandğında üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması bilgisi belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.