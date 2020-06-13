Bakanlık açıkladı! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık 7 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı"



