13 Haziran 2020, Cumartesi
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Bakanlık açıkladı! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre: , bölgesinde 1, bölgesinde 6 /'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! HEPSİ YAKALANDI

, Suriye'deki durumla ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık 7 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"Terör örgütü /'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 1, bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı"


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