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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgesinde 4, bölgesinde 3 /'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2020 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020
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Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Son dakika: MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık açıkladı! Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı BAKANLIK AÇIKLADI! FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 7 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
Son dakika: MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı SON DAKİKA: MSB: ZEYTİN DALI BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI
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