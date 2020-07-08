Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.