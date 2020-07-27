İstanbul’da ortalık fena karıştı! Kızlarının kaçtığı ailenin evini bastılar





MERMİLER BALKONDA DERS ÇALIŞAN KIZIN YANINA İSABET ETTİ



Baskında saldırganlar, önce yanlarındaki silahlarla havaya ateş açtı. Daha sonra binaya girerek sopalarla bina kapısının camlarını kırdı. Açılan ateş sonucu bir dairenin balkonuna isabet etti. Bu sırada balkonda ders çalışan bir kız da yere yatarak bağırmaya başladı.

SALDIRGANLARA SANDALYE VE EŞYA ATMAYA BAŞLADILAR



Baskın yapılan dairede bulunanlar, saldırganların üzerine sandalye ve taş atmaya başladı. Daha sonra ailenin mahalledeki diğer akrabaları saldırganları kovalamak için ellerine aldıkları sopalarla sokağa döküldü.