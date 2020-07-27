27 Temmuz 2020, Pazartesi
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2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

, 2020- cevap kağıtları ile aday cevaplarının ÖSYM'nin adresinden 10 gün süreyle erişime açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları https://ais.osym.gov.tr erişime açılmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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2020-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na () katılan adayların cevap kağıtlarını erişime açtı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, YKS adaylarının sorulara verdiği cevaplar ve soruların doğru cevapları "https://ais.osym.gov.tr" incelenebilecek.

YKS ADAY SORU KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYIN

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANMIŞTI
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi üzerinden Pazartesi sabahı erişime açıldı. Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM, sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

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