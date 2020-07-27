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YKS şampiyonu Gürkan İnal A Haber'e konuştu

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Giriş: 27.07.2020 14:03
Güncelleme:27.07.2020 14:40
YKS 2020 sonuçları açıkladı. Bu yıl YKS'den 5 kişi 1'inci çıktı onlardan birtanesi de Gürkan İnal'dı. İnal başarısının sırrını A Haber'de anlattı.

2020 üniversite sınavı Türkiye birincisi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden Gürkan İnal oldu. TYT sınavından 500 tam puan alan Gürkan İnal, "Üniversite sınavında bir derece bekliyordum ama bu kadarını beklemiyorum, açıkçası gördüğümde çok şaşırdım ve bir o kadar da mutlu oldum. Henüz üniversite tercihime karar vermedim, ancak bölüm tercihim Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yana olacak. Okulumun ve verdiği çok yönlü eğitimin bu başarıda etkisi büyük" dedi.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

YKS şampiyonu Gürkan İnal A Haber'e konuştu
YKS şampiyonu Gürkan İnal A Haber'e konuştu
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