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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte ile kritik görüşme!

Son dakika haberi... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte ile kritik görüşme!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

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