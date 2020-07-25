Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Emine Erdoğan'a hediye takdim etti. Açılış kurdelesini Emine Erdoğan, Ali Yerlikaya ve Mehmet Nuri Ersoy kesti.

"AYASOFYA'MIZA, 86 YIL SONRA CAMİ SIFATIYLA YENİDEN KAVUŞMUŞ OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUM"

Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, sözlerine Ayasofya Camii'nden bahsederek başladı. Erdoğan, "Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde bulunan Ayasofya'mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

İstanbul'daki vakıf eserlerinden bahseden Emine Erdoğan, "Aziz İstanbul'umuzun her köşesi vakıf eserleriyle doludur. Yine Anadolu'nun her yerinde camiler, yollar, köprüler, kervansaraylar, medreseler gibi nice eser görürüz. Bunlar hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserlerdir. İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır. Şunu da gururla söylemek istiyorum; bu medeniyetin izlerine başka bir coğrafyada rastlamak mümkün değildir. Bu kadar çok vakıf eserinin varlığı, 'hayırlı işleri yapmada birbirinizle yarışın' ayetinin, ecdadımızca ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesidir. Öyle ki, kurulan vakıfların amaçlarına baktığımızda insan düşüncesinin inceliği karşısında şaşırıp kalıyoruz. Mesela hastalandığı ya da başka bir sebeple göçemeyen kuşlara bakmak için kurulan vakıflar var. Evlenmeyi kolaylaştırmak için çeyiz yapan vakıflar kurulmuş. Öğrenci okutmak, borç para vermek, ağaçları korumak, çevreyi güzelleştirmek gibi ihtiyaçları kendine amaç edinmiş nice vakıf var" ifadelerini kullandı.