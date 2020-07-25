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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Conte ile kritik görüşme!

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Giriş: 25.07.2020 17:13
Güncelleme:25.07.2020 17:17
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Sayın Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan ve Conte, Libya’da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Conte görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte, Libya'da siyasi çözüm için diyalogu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Görüşmede ayrıca Kovid-19 ile mücadelede işbirliği hususları ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar da değerlendirildi.

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