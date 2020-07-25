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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Son dakika haberi... Başkan , es-Serrac'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak geldiği Vahdettin Köşkü'nde, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan sonrasında Serrac ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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