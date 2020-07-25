Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Yapılan bütün projelerin iş, istihdam, üretim ve turizm olarak geri döndüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, Badal Tüneli'ni 2021 yılının ilk aylarında açmayı planladıklarını ifade etti. Amasya'ya AK Parti hükümetleri döneminde 5 milyar TL'nin üstünde yatırım yapıldığını söylen Bakan Karaismailoğlu, Amasyalılara ve millete hizmet etmenin, onların yaşam standartlarını yükseltmenin en büyük amaçları olduğunu kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Merzifon – Osmancık karayolu güzergahında, inşaatı süren 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Amasya'nın beklediği çevre yolunu büyük bir gururla hizmete açacaklarını kaydetti.
BADAL TÜNELİNİ 2021 YILININ İLK AYLARINDA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ
Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, tüneli 2021'in ilk aylarında açmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye'nin her noktasında çok önemli çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var.
AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek" dedi.
YILLIK 110 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli projelerin hayata geçtiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, vatana, millete hizmet getirmek amacıyla durmadan çalışıldığının altını çizdi. Amasya Çevre Yolunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amasya ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz, şehir içinden geçen şehirlerarası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.
Amasyalılar rahata, temiz bir havaya kavuşacak. Amasya'da egzoz emisyonu önemli ölçüde azalacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor.
Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli" diye konuştu.
Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.