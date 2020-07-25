Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

BADAL TÜNELİNİ 2021 YILININ İLK AYLARINDA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, tüneli 2021'in ilk aylarında açmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye'nin her noktasında çok önemli çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var.