25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Yapılan bütün projelerin iş, istihdam, üretim ve turizm olarak geri döndüğüne dikkat çeken , Badal Tüneli'ni 2021 yılının ilk aylarında açmayı planladıklarını ifade etti. 'ya hükümetleri döneminde 5 milyar TL'nin üstünde yatırım yapıldığını söylen Bakan Karaismailoğlu, Amasyalılara ve millete hizmet etmenin, onların yaşam standartlarını yükseltmenin en büyük amaçları olduğunu kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Merzifon – Osmancık karayolu güzergahında, inşaatı süren 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluşan Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Amasya'nın beklediği çevre yolunu büyük bir gururla hizmete açacaklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

BADAL TÜNELİNİ 2021 YILININ İLK AYLARINDA HİZMETE AÇMAYI PLANLIYORUZ

Badal Tüneli'nin çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, tüneli 2021'in ilk aylarında açmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye'nin her noktasında çok önemli çalışmaların devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Amasya da bunlardan en önemlilerinden. Amasya'da devam eden çok önemli projelerimiz var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

AK Parti hükümetleri döneminde Amasya'ya 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlar hiç bitmeyecek, devam edecek. Amacımız Amasyalılara, bütün milletimize hizmet etmek, onların yaşam konforunu, yaşam standardını yükseltmek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

YILLIK 110 MİLYON TL TASARRUF SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli projelerin hayata geçtiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, vatana, millete hizmet getirmek amacıyla durmadan çalışıldığının altını çizdi. Amasya Çevre Yolunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amasya ve Türkiye'nin hizmetine sunacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "11,3 kilometre uzunluğundaki yolumuz, şehir içinden geçen şehirlerarası trafiği tamamen Amasya'nın dışına itiyor. Amasya şehir içindeki trafik yoğunluğu azalacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Amasyalılar rahata, temiz bir havaya kavuşacak. Amasya'da egzoz emisyonu önemli ölçüde azalacak. Buradaki yolumuz 2 kilometre kısalacak. 110 milyon liralık tasarruf sağlanacak. Yani yaptığımız yatırımlar kısa sürede geriye dönüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Uzun yıllara sarkmadan yaptığımız bütün projeler, ulaştırma altyapı projeleri iş olarak, istihdam olarak, üretim olarak, turizm olarak geri dönüyor. Kısa sürede kendilerini amorti ediyorlar. O yüzden ulaştırma altyapı projeleri çok önemli" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Badal Tüneli'ni 2021 yılında hizmete açmayı planlıyoruz

Bakan Karaismailoğlu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının çok önemli bir gelişme olduğunu işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ayasofya Camisi'nde ilk defa 86 yıl sonra cuma namazını kıldık. Bu gururu bize yaşatanlara şükranlarımızı iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA