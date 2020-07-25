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Bakanlık açıkladı! Turuncu listede yer alan Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

, ’de tarihinde etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL ödülle “" listede yer alan kod adlı olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
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Bakanlık açıkladı! Turuncu listede yer alan Yahya Atmaca etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı yurt içinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Bakanlık açıklamasında "Turuncu" listede yer alan Yahya Atmaca'nın etkisiz hale getirildiğini belirtti.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan o açıklama:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 24 Haziran'da Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerinden birinin; sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU" listede yer alan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi."

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