25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Kurum'dan hava kirliliği yönetmeliği açıklaması: Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz

Bakan Kurum'dan hava kirliliği yönetmeliği açıklaması: Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz

Çevre ve hava kirliliği yönetmeliği ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2020 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
ABONE OL
Bakan Kurum'dan hava kirliliği yönetmeliği açıklaması: Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hava kirliliği yönetmeliği hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz." dedi.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan o açıklama:

ANLIK ULAŞABİLECEK

"Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek.

"SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARINI..."

Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz."

Bakan Kurum: Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olana kadar proje sürecek BAKAN KURUM: ALT GELİR GRUBU VATANDAŞLARIMIZ EV SAHİBİ OLANA KADAR PROJE SÜRECEK
Son dakika: Bakan Murat Kurum: 940 bin konuta ulaştık SON DAKİKA: BAKAN MURAT KURUM: 940 BİN KONUTA ULAŞTIK
Bakan Kurum CHP yandaşı medyanın algı operasyonunu çökertti BAKAN KURUM CHP YANDAŞI MEDYANIN ALGI OPERASYONUNU ÇÖKERTTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA