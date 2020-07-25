Bakan Kurum'dan hava kirliliği yönetmeliği açıklaması: Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum hava kirliliği yönetmeliği hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Kurum, "Tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz." dedi.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan o açıklama:

ANLIK ULAŞABİLECEK

"Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek.

"SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARINI..."

Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere sürekli ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takma zorunluluğu getiriyoruz."