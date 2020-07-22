22 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ndan yapılan açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, kuzeyi Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2020 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020
ABONE OL
MSB açıkladı: İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Detaylar geliyor...

MSB açıkladı: İki PKKlı terörist etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: İKİ PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA