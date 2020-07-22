22 Temmuz 2020, Çarşamba
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MSB: NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı

(), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında 'dan hareket eden uçağının 'daki görevine başladığını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2020
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MSB: NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı." ifadesi kullanıldı.

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