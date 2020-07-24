Yunanistan savaş gemilerini hazırladı planları deşifre oldu

1'İNCİ SENARYO: Oruç Reis, refakatinde Türk savaş gemileri olmadan ve sadece yardımcı gemilerle araştırma yapacağı bölgeye giderse, Yunan savaş gemileri, gerginliği tırmandırmadan belirli bir mesafede bekleyecek. Gerekli görüldüğünde de bir Yunan fırkateyni yaklaşarak, Türk araştırma gemisini bölgeyi terk etmesi için uyaracak.

2'NCİ SENARYO: Oruç Reis, Türk savaş gemilerinin refakatinde gider ve deniz tabanına kablo sarkıtırsa, bölgeye bir değil, çok sayıda Yunan savaş gemisi girecek. Yunan gemileri 'yüzer bir duvar' oluşturacak şekilde dizilecek ve yine Oruç Reis'in uzaklaşması istenecek.



