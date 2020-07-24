Başkan Erdoğan talimatı verdi: Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık olacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya talimatını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başkan Erdoğan'ın talimatını Twitter hesabından duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan #AyasofyaKebirCamiiSerifi'nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020
Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. pic.twitter.com/GCnttjLJ41