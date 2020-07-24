24 Temmuz 2020, Cuma
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Türk askeri 28 göçmeni kurtardı

Yunan ekiplerinin göçmenleri ölüme terk etmesi üzerine açıklarındaki Türk Sahil Güvenlikler devreye girdi. 28 düzensiz Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2020
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Türk askeri 28 göçmeni kurtardı

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

TÜRK ASKERİ EL UZATTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında gece saat 02.00'da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 28 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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