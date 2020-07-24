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Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

'in Ödemiş ilçesindeki için bölgeye giden ve , helikopterle incelemede bulundu. 'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

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Giriş Tarihi: 24.07.2020 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
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Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.

Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.

Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.

Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.

Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.

Bakan Pakdemirli İzmirdeki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi BAKAN PAKDEMİRLİ İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI HELİKOPTERLE DENETLEDİ

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