Bakan Pakdemirli İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle denetledi
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki yangın için bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınını ve söndürme çalışmalarını havadan helikopterle inceledi.
Bakan Pakdemirli, Ödemiş'in Ahrandı bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının etkili olduğu alana helikopterle gitti.
Havadan incelemede bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı ve söndürme çalışmalarını kontrol etti.
Zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgedeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 5 helikopter, 23 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediyor.
Bakan Pakdemirli'nin koordine ettiği yangın söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürüyor.