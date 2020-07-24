AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL sınavı kaç saat sürer? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavlarının 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak oturumları, saat 09.30'da başlayacak. İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olacak. Peki, AÖL sınavı saat kaçta başlayacak? AÖL sınavı kaç saat sürer? Giriş belgesi nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖL sınavlarının ilk oturumu yarın yani 25 Temmuz'da saat 09.30'da başlayacak. İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olacak.

AÖL sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.